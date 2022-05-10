Резниченко: оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине

Во вторник, 10 мая, российские войска нанесли удар по Зеленодольской общине в Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Утром артобстрел Зеленодольской общины. Повреждены несколько домов. Людей не зацепило. Сейчас все нормально" , - говорится в сообщении.

Напомним, вчера ночью войска РФ также обстреляли Зеленодольскую общину. Несколько улиц остались без света, люди не пострадали.