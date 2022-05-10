В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 26 000 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1170 (+25) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед,
- артиллерийских систем – 519 (+6) ед,
- РСЗО - 185 (+0) ед,
- средств ПВО – 87 (+0) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 158 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
- крылатых ракет – 94 (+0),
- кораблей /катеров - 12(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,
- специальной техники – 41 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.
Данные уточняются.