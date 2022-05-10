В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 26 000 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1170 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед,
  • артиллерийских систем – 519 (+6) ед,
  • РСЗО - 185 (+0) ед,
  • средств ПВО – 87 (+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 158 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
  • крылатых ракет – 94 (+0),
  • кораблей /катеров - 12(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,
  • специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

Данные уточняются.

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