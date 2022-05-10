Спикер Бундестага ФРГ выступила за скорейшее присоединение Украины к ЕС

Спикер Бундестага Бербель Бас после визита в Киев выступила за ускорение процесса предоставления членства в ЕС Украине, сообщает Европейская правда.

Она призвала ускорить процедуры, "чтобы можно было дать перспективу" членству.

"Это очень, очень важно для Украины: чтобы они получили дорожную карту, график" , – сказала Бас.

По ее словам, это даст понять, когда Украина будет отвечать критериям вступления.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее снизил ожидания Украины по поводу быстрого вступления в ЕС. Процесс может занять "десятки лет", сказал Макрон в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге в понедельник. В то же время он выступил за усиление сотрудничества с Киевом.

"Надеюсь, что это не займет десятки лет" , – отметила Бербель Басс.

Она заявила, что оптимистично настроена, и "поскольку мы все хотим, чтобы Украину приняли в ЕС, то сейчас все будет ускорено".