ISW: РФ стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ

Россия продолжает наращивать войска в Белгородской области, чтобы остановить украинские контратаки вокруг города Харькова и не допустить выхода украинско-российской границы. Об этом, со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW), пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В ISW отметили, что российские военные не оставили попыток окружить Харьков с севера и востока в "подковообразной форме", несмотря на наличие всего трех батальонных тактических групп (БТГ), действующих на севере Харьковской области.

По данным же Генштаба ВСУ, дополнительно оккупанты накопили 19 БТГ в Белгородской области, которые могут усилить Харьковское направление.

Эксперты добавляют, что войска России не совершали подтвержденных наступлений к юго-востоку или юго-западу от Изюма 9 мая. Однако, вероятно, пытаются сосредоточить силы, необходимые для возобновления наступательных операций в ближайшие дни.