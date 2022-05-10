Британия поможет Украине в восстановлении и защите от агрессии в будущем
Украинцы своей отвагой показали всему миру, что ни одна сила не может преодолеть народ, решивший быть свободным. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в видеообращении, сообщает Укринформ.
«На 75-й день с начала нападения украинцы боролись с бесстрашной силой и отвагой, отражая российское нападение на Киев, сорвав план вторжения Путина и показав миру, что ни одна сила не может преодолеть народ, решивший быть свободным», - сказал Джонсон.
Премьер-министр Великобритании заверил в непреклонной поддержке Украины и украинского народа, стремящихся жить в мире и свободно на собственной земле, право каждой страны.
«Мы в Великобритании горды стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями с самого начала, поставляя Javelin и ракеты NLAW для защиты от танков, StarSteak для защиты от воздушных атак, Brimstone – от угрозы с моря», – сказал Джонсон.
По его словам, Британия продолжает отправку военной техники, в частности, бронированных машин и радаров, машины скорой помощи, медицинское оборудование и гуманитарную помощь, а также предоставила 1 млрд фунтов для поддержки экономики.
«Британия поможет Украине в восстановлении и защите от агрессии в будущем… Я никогда не был настолько уверен, что Украина победит. Украина будет свободной, и суверенная Украина возродится снова, и Британия будет с вами настолько долго, насколько понадобится», - заверил Джонсон.