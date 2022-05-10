Джонсон: Британия поможет Украине в восстановлении и защите от агрессии в будущем

Украинцы своей отвагой показали всему миру, что ни одна сила не может преодолеть народ, решивший быть свободным. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в видеообращении, сообщает Укринформ.

«На 75-й день с начала нападения украинцы боролись с бесстрашной силой и отвагой, отражая российское нападение на Киев, сорвав план вторжения Путина и показав миру, что ни одна сила не может преодолеть народ, решивший быть свободным» , - сказал Джонсон.

Премьер-министр Великобритании заверил в непреклонной поддержке Украины и украинского народа, стремящихся жить в мире и свободно на собственной земле, право каждой страны.

I have never been more certain that Ukraine will win.



Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.



Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/0e3UpIy9O5 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2022

«Мы в Великобритании горды стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями с самого начала, поставляя Javelin и ракеты NLAW для защиты от танков, StarSteak для защиты от воздушных атак, Brimstone – от угрозы с моря» , – сказал Джонсон.

По его словам, Британия продолжает отправку военной техники, в частности, бронированных машин и радаров, машины скорой помощи, медицинское оборудование и гуманитарную помощь, а также предоставила 1 млрд фунтов для поддержки экономики.