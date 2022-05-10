В Одесской области потушили пожары, произошедшие из-за ракетных ударов

В Одесской области ликвидированы пожары, которые произошли в результате вражеских ракетных обстрелов 9 мая, в частности в с. Фонтанка Одесского района и Суворовском районе Одессы, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что в 22.35 в с. Фонтанка Одесского района в результате ракетного удара возникло разрушение с последующим возгоранием в торгово-развлекательном центре. В 01:20 пожар ликвидирован на площади 1 тыс. кв. м. Травмировано три человека.

В этот же вечер из-за ракетного удара в Суворовском районе Одессы загорелись три складских помещения на общей площади 1 тыс. 200 кв. м. В 01:30 пожар ликвидирован. В результате обстрела один человек погиб и два травмированы.