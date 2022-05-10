В Канаду прибыл первый чартерный самолет с украинскими беженцами

В понедельник, 9 мая, в Канаду прибыл первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину чартерный самолет с украинскими беженцами, сообщает Новое время.

Премьер-министр канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Эндрю Фьюри поприветствовал украинцев.

Первый зафрахтованный правительством чартерный рейс с украинскими беженцами приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс около 19:00 по местному времени. Рейс вылетел из польского города Катовице.

На борту находились 166 беженцев, из них — 55 детей.

Некоторые из тех, кто летел этим рейсом, уже нашли работу и приступили к своим новым обязанностям.

Украинцам помогают с получением виз и необходимым документам.

Это первый зафрахтованный правительством Канады самолет. В то же время, с начала войны в Украине в страну уже прибыли тысячи беженцев. С середины марта федеральное правительство одобрило более 90 000 заявлений на получение временной визы.