НБУ изменил правила на межбанковском валютном рынке

Национальный банк Украины прекращает проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США. Норма начинает действовать с 10 мая, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в НБУ, операции будут проводиться как на условиях "тод" (в обычном режиме), так и на условиях "том" (только с целью удовлетворения потребностей обороны).

До начала полномасштабного нападения России на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

Также определено, что банк будет иметь возможность проводить операции с НБУ по покупке и продаже иностранной валюты в случае, если в течение 10 календарных дней, предшествующих дню обращения в НБУ, он ни разу не нарушал лимит общей длинной открытой валютной позиции.

Кроме того, иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены после 1 апреля 2023 года в связи с проведенной выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в связи с условиями их размещения.

"Практическая реализация этой нормы будет способствовать повышению заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ, в частности за средства, полученные от плановых погашений и выплат дохода" , - говорится в сообщении.

Напомним, валютная операция на условиях "тод" - валютная операция по договору, условия которого предусматривают выполнение этой операции в день заключения сделки; валютная операция на условиях "том" - валютная операция по договору, условия которого предусматривают выполнение этой операции в первый рабочий день после дня заключения сделки.