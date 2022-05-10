В Финляндии назвали вступление страны в НАТО "весьма вероятным"
В правительстве Финляндии считают "весьма вероятным", что в ближайшее время страна подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, сообщает Новое время.
Об этом заявила министр по европейским делам Титти Туппурайнен.
По ее словам, вступление Финляндии в НАТО было бы «очень естественным ответом» на военное вторжение РФ в Украину.
"Мы, конечно, предпочли бы иметь соседство, которое было бы основано на дружбе и сотрудничестве. Но именно Россия отступила от порядка безопасности, и именно Россия начала войну в Европе. Это Россия вторглась в Украину. Теперь люди видят эту новую реальность, и пришло время вступить в НАТО", — пояснила она.
Министр также выразила надежду, что если Финляндия действительно подаст заявку, то "процесс ратификации будет как можно короче".