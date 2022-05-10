Spiegel: БМП Marder могут поставить Украине через три недели
По словам ее руководителя Армина Паппергера, оружейная компания Rheinmetall в скором времени сможет поставить Украине первые БМП Marder – если будет соответствующее решение правительства. Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, со ссылкой на Spiegel, сообщает Европейская правда.
"Например, мы могли бы предоставить в общей сложности 100 Marder в среднесрочной перспективе, первые были бы готовы через три недели", – сказал Паппергер.
Rheinmetall начала работать над машинами четыре недели назад, хотя конкретного заказа до сих пор нет.
"Мы ждем решения федерального правительства. Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", – говорит Паппергер.