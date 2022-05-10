Spiegel: БМП Marder могут поставить Украине через три недели

По словам ее руководителя Армина Паппергера, оружейная компания Rheinmetall в скором времени сможет поставить Украине первые БМП Marder – если будет соответствующее решение правительства.﻿ Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, со ссылкой на Spiegel, сообщает Европейская правда.

"Например, мы могли бы предоставить в общей сложности 100 Marder в среднесрочной перспективе, первые были бы готовы через три недели" , – сказал Паппергер.

Rheinmetall начала работать над машинами четыре недели назад, хотя конкретного заказа до сих пор нет.