Синегубов: в Изюме под завалами обнаружили тела 44 погибших гражданских
Во временно оккупированном Изюме в Харьковской области под завалами пятиэтажного дома обнаружили тела 44 погибших гражданских.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!" – написал он.