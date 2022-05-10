Советник мэра: российские войска продолжают обстреливать "Азовсталь"

Российские войска 9 мая обстреливали комбинат "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе и продолжают это делать сейчас, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

По словам советника, захватчиков не останавливает то, что на территории завода еще гражданские лица. Враг продолжает методично бомбить и обстреливать украинцев.