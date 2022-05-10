Советник мэра: российские войска продолжают обстреливать "Азовсталь"
Российские войска 9 мая обстреливали комбинат "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе и продолжают это делать сейчас, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко
По словам советника, захватчиков не останавливает то, что на территории завода еще гражданские лица. Враг продолжает методично бомбить и обстреливать украинцев.
"Мариуполь. Азовсталь. В укрытиях кроме военных остаются не менее 100 гражданских. Однако это не уменьшает плотности атак оккупантов. Тяжелая артиллерия и авиация целый день продолжали обстрелы завода. Попытки штурма по земле и дальше оказываются неудачными. Поэтому снова город слышит канонаду", – заявил Андрющенко.