Кулеба: Украина хотела бы освободить все свои территории

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в случае победы в битве за Донбасс хотела бы освободить все свои территории, оккупированные Россией, однако переговоры также не исключил. Об этом, ссылаясь на﻿ Дмитрия Кулебу в интервью "Financial Times", сообщает Украинская правда.

"Картина победы – это развивающаяся концепция. В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и расплата за нанесенный ущерб. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то безусловно победа для нас в этой войне будет освобождением остальных наших территорий", – сказал Кулеба.

Он добавил, что только поражение России позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и восстановить экспортную экономику.

Если Киев получит "еще большее военной поддержки, мы сможем отбросить их из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать проход" (к морю – ред.).

Но он также признал, что кровопролитие может быть слишком большим, и Украине, возможно, придется вести переговоры по урегулированию.

В таком случае Киев хотел бы "подойти к неизбежному моменту с самыми сильными картами" , сказал глава МИД.

Кулеба говорил это через несколько часов после парада Победы на Красной площади в Москве, во время которого президент России Владимир Путин говорил о необходимости защиты России от НАТО боями на территории Украины.