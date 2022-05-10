ГУР: под влиянием военных неудач РФ меняет свою пропаганду

По данным украинской разведки, режим Владимира Путина отдал приказ СМИ в пропаганде акцентировать внимание россиян на "противостоянии армии РФ всем странам Евросоюза и НАТО". Об этом сообщает пресс-служба﻿ Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины.

"Имея многочисленные преимущества в живой силе и технике, армия страны-оккупанта терпит от защитников Украины катастрофические потери и поражения. Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что, по мнению кремлевских политтехнологов, "это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику" .

"По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике", – сообщает пресс-служба ГУР.