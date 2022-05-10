НБУ купил военные облигации еще на 30 млрд грн

Национальный банк Украины 9 мая выкупил военных облигаций на сумму 30 млрд грн, поскольку поддержка бюджета Нацбанком остается необходимой мерой в условиях войны, развязанной Россией, сообщает Новое время.

В Нацбанке снова подчеркнули, что поддержка со стороны регулятора не может быть основным источником финансирования расходов правительства и заверили, что прилагают усилия, чтобы стимулировать рыночный спрос на государственные ценные бумаги.

"Самый большой потенциал к увеличению своего портфеля ОВГЗ имеют отечественные банки, учитывая имеющуюся у них ликвидность. По состоянию на 9 мая 2022 года ликвидность банков в национальной валюте составляет 227 млрд грн, из которых 183 млрд грн - вложения в депозитные сертификаты, а 44 млрд грн - средства банков на корсчетах; в иностранной валюте – $7,3 млрд. В частности, остатки средств банков на ностро-счетах с начала войны почти не изменились и превышают $6 млрд" , - говорится в сообщении.

НБУ призвал Минфин повысить ставки по внутренним государственным облигациям, чтобы стимулировать банки активнее покупать военные облигации.

"Важным ориентиром для таких уровней остаются текущие и прогнозируемые темпы роста потребительских цен. Активизация рыночных заимствований позволит минимизировать риски для фискального сектора и сохранить макрофинансовую стабильность и доверие к НБУ" , - заявили в НБУ.

На 10 мая портфель военных облигаций в собственности НБУ составляет 100 млрд грн. В частности, 8 марта, 12 апреля и 20 апреля Национальный банк выкупил по 20 млрд грн, 27 апреля – 10 млрд грн, 9 мая – 30 млрд грн.

Кроме этого, Минфин с 24 февраля провел 27 аукционов по продаже военных облигаций и привлек в государственный бюджет 55,2 млрд грн, $144,1 млн и 176,5 млн евро.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что не собирается "в угоду рынку поднимать ставки, играть с краткосрочными инструментами", поскольку сейчас "не то время". Он отметил, что банки неохотно покупают военные облигации, поскольку им проще вложить деньги в депсертификаты.