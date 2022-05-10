Пентагон: российские военные отказываются выполнять приказы

Российские войска не достигли существенного прогресса в новом наступлении на востоке Украины, отчасти из-за низкого морального состояния и потому что некоторые военные отказываются подчиняться приказам, сообщает Укринформ.

Об этом пишет The Hill, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя Минобороны США.

"Мы все еще наблюдаем частые сообщения о плохом моральном состоянии войск, включая офицеров, которые отказываются подчиняться приказам и двигаться, а также не очень надежное командование и контроль с точки зрения лидерства" , – сказал представитель Пентагона журналистам.

Отмечается, что офицеры среднего класса разного уровня, даже до уровня батальона, либо отказывались выполнять приказы, либо "не подчиняются им с той же скоростью, которую можно было бы ожидать от офицера".

В Пентагоне отметили, что, кроме решения проблем морального состояния войск, Кремль пытается пополнить запасы войск и переместить вооружение и оборудование в условиях весенней погоды.

По словам чиновника, Москва продолжает отправлять в Украину оперативные батальонные тактические группы (БТГ) и в стране насчитывается 97 таких групп по сравнению с 92 в конце прошлого месяца. Каждая БТГ обычно состоит примерно из 700 до 800 солдат.

"Это неудивительно, что они перемещают одну-две БТГ из Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно. Это нормально" , – сказал чиновник.

Он также отметил, что около пяти БТГ, которые РФ дополнительно направила в Украину, были отправлены либо на восток, либо на юг.