В Киеве ухудшилось качество воздуха: киевлян просят закрыть окна
В Киеве сегодня с утра наблюдается ухудшение качества воздуха в некоторых районах. Об этом написал мэр Виталий Кличко.
Речь идет о Святошинском, Оболонском и Подольском районах.
"Это связано с тем, что продолжается ликвидация пожаров в экосистемах Киевской области. В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе. Также локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких сел Бучанского района. Там сейчас тлеет травяной настил", - написал Кличко.
К тушению пожаров в лесах на территории, находившихся во временной оккупации, ГСЧС привлекает также пиротехников, чтобы обследовать подъездные пути для работы пожарно-спасательных служб.
"Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, - плотно закрывайте окна в помещениях и без нужды не находитесь на улице", - написал мэр.