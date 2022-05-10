В Киеве ухудшилось качество воздуха: киевлян просят закрыть окна

В Киеве сегодня с утра наблюдается ухудшение качества воздуха в некоторых районах. Об этом написал мэр Виталий Кличко.

Речь идет о Святошинском, Оболонском и Подольском районах.

"Это связано с тем, что продолжается ликвидация пожаров в экосистемах Киевской области. В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе. Также локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких сел Бучанского района. Там сейчас тлеет травяной настил" , - написал Кличко. ﻿

К тушению пожаров в лесах на территории, находившихся во временной оккупации, ГСЧС привлекает также пиротехников, чтобы обследовать подъездные пути для работы пожарно-спасательных служб.