Кулеба: если Украина не станет кандидатом в ЕС, это будет означать обман

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина не получит статуса кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать обман со стороны Евросоюза, и Украина не собирается это проглотить.﻿ Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает Европейская правда.

Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет".

"Три месяца назад у этой страны даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет" , - сказал Кулеба.

По его словам, сейчас самым важным для Украины будет обретение в июне статуса кандидата на членство в ЕС.

"Тогда мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как, когда и все такое" , - добавил Кулеба.

Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры предложили формы ассоциированного членства для Украины, но Кулеба сказал, что подобная замена не может удовлетворить Киев.