Кулеба: если Украина не станет кандидатом в ЕС, это будет означать обман
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина не получит статуса кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать обман со стороны Евросоюза, и Украина не собирается это проглотить. Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает Европейская правда.
Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет".
"Три месяца назад у этой страны даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет", - сказал Кулеба.
По его словам, сейчас самым важным для Украины будет обретение в июне статуса кандидата на членство в ЕС.
"Тогда мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как, когда и все такое", - добавил Кулеба.
Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры предложили формы ассоциированного членства для Украины, но Кулеба сказал, что подобная замена не может удовлетворить Киев.
"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить. Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основывается ЕС. И я считаю, что это следует уважать", - заявил глава МИД Украины.