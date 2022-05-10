ОВА: на Луганщине продолжается зачистка от захватчиков, перебравшихся через переправу

В Белогоровке на Луганщине продолжается зачистка территории от оказавшихся на нашем берегу российских захватчиков, которые перебравлись через понтонную переправу, сообщает Укринформ.

Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас остается сложная ситуация, особенно в районе Белогоровки. Там, где враг пытался создать прочную переправу и перебрасывать уже технику и личный состав в нашу сторону. Частично он имел успех, но сейчас все понтонные переправы уничтожены, вся техника так же уничтожена. И оставшиеся там остатки личного состава частично уничтожены, частично они убегали и уже вплавь переправлялись на другую сторону" , - рассказал глава области.

Он отметил, что на нашем берегу оказались около 80 российских военных, "охота продолжается, осталось чуть-чуть", "территория почти зачищена".