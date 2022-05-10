Посольство Греции возобновляет работу в Киеве

МИД Греции сообщил о возобновлении работы своего посольства в Киеве, сообщает Европейская правда.

"Посольство Греции в Киеве, руководство которого покинуло город из соображений безопасности вскоре после российского вторжения в Украину, снова открывается в городе с необходимым персоналом" , - сообщили в МИД Греции.

Посольство вместе с генеральным консульством в Одессе, работающим в штатном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также иностранцам в Украине.

Отмечается, что совет для граждан Греции, содержащийся в объявлениях МИД от 14 и 22 февраля, не ездить в Украину все еще действует.