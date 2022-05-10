Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году из-за российского вторжения до 30%. В конце марта банк ожидал сокращения ВВП на 20%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Новое исследование Банка также предполагает, что экономика Украины сократится даже больше, чем прогнозировалось ранее в ходе конфликта" , - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в 2023 году экономика Украины восстановится на 25%, но это предполагает, что к тому времени уже будут проводиться существенные восстановительные работы.

На степень восстановления будет влиять продолжительность боевых действий, степень восстановления и количество беженцев, вернувшихся домой, также будут влиять на скорость восстановления.

Напомним, до российского вторжения в Украину ЕБРР прогнозировал, что в этом году ВВП Украины вырастет на 3,5%