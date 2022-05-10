СБУ: оккупанты организовали под Донецком огромную свалку из убитых

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, Россия записывает убитых военных в список "без вести пропавших". Об этом сообщает пресс-центр﻿ Службы безопасности Украины.

"Их тела складывают на импровизированных свалках, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают двух метров высоты", – говорится в сообщении.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост...", – рассказывает вражеский захватчик своей жене из "ДНР".

По его словам, эту свалку организовали прямо под оккупированным Донецком. Ее охрана зарабатывает безумные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки. Оккупант, чей разговор был перехвачен СБУ, узнал об этом, потому что там его знакомая отыскала тело своего брата.

СБУ призывает родителей, жен и родных оккупантов сделать все возможное, чтобы их близкие не шли на эту войну и не гнили на полигоне под открытым небом.