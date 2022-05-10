Литва признала РФ государством, поддерживающим и совершающим терроризм

Сейм Литовской Республики во вторник, 10 мая, признал Россию террористическим государством, а ее действия – геноцидом украинского народа. Соответствующая резолюция была поддержана единогласно.

Об этом написал председатель ВР Руслан Стефанчук.

"Литва признала действия РФ в Украине – геноцидом Украинского народа! Спасибо Спикеру Сеймасу Виктории Чмилите-Нильсен и всем депутатам за единогласное принятие этого исторического решения" , - написал он.

В документе также говорится, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, а международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против Украины.