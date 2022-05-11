Реестры открыли: цены на квартиры в Киеве, Львове и Ивано-Франковске

Покупать и продавать квартиры можно в городах, где не идут боевые действия. Но сделок нет. Продавцы не спешат снижать цены, а покупатели ждут окончания войны, сообщает Новое время.

Из-за границы звонят потенциальные покупатели и спрашивают, появились ли в Киеве квартиры по $25−30 тыс., рассказывает директор агентства недвижимости Брок-Риелти Дмитрий Корчев.

"Но таких цен и близко нет" , — разводит он руками.

Хотя рынок недвижимости возвращается к жизни. В самом конце апреля Кабмин разрешил нотариусам регистрировать сделки купли-продажи. Но не всем. Во временно оккупированных Херсоне, Мелитополе и некоторых районах Харьковской области продать или купить жилье невозможно. А киевские нотариусы, как и раньше, могут регистрировать сделки только на территории столицы и области. Военные действия пока не отразились на стоимости недвижимости.

Не время для покупки

Рынок недвижимости остановился 24 февраля одновременно с началом боевых действий. 24 апреля апреля Кабмин принял постановление № 480, которое позволяет нотариусам регистрировать сделки купли-продажи жилья.

В Киеве доступ к реестрам открылся 2 мая, говорит Корчев. В западных регионах — в конце прошлой недели, а на востоке, по словам риелторов, нотариусы не спешат подключаться к реестрам.

Есть ли сделки?

"Рынок стоит — работы нет" , — говорит киевский риелтор Анна Грищенко.

Потенциальные покупатели даже не звонят, уточняют собеседники НВ. Такая же ситуация и на востоке страны, а во Львове переселенцы предпочитают арендовать квартиры, говорит риелтор Елена Давыдова.

"В городе негде припарковаться, много приезжих, но люди не готовы тратиться на покупку жилья" , — говорит Давыдова.

Особенно после того, как Львов стали бомбить.

В Ивано-Франковске рынок оживает.

"Потенциальные покупатели звонят, ходят на просмотры, но сделок пока нет" , — говорит сотрудник АН Риелтор Роман Глушко.

Он рассказывает, что, как правило, жилье смотрят приезжие из восточных областей.

"Они понимают, что в ближайшее время не вернутся домой и готовы покупать квартиры. Потенциальные покупатели интересуются жильем среднего сегмента, чаще — в новостройках" , — отмечает Глушко.

Сколько стоит жилье

Цены на квартиры в Киеве не изменились, признает Корчев из Брок-Риелти. В среднем квартиры в спальных районах города стоят $1,2−1,3 тыс. за кв м. Элитная недвижимость, как, например, в ЖК Новопечерские липки как и прежде обходится в $3 тыс. за кв м с ремонтом.

Во Львове квартиры, как и раньше, продаются в среднем по $800−900 за кв м, рассказывают собеседники НВ. Например, 1-комнатная кв. по ул. Коперника с хорошим ремонтом стоит $44 тыс. Столько же просят за 2-комн. квартиру площадью 66 кв м в доме по ул. Братьев Михновских в Железнодорожном районе. Правда, квартира находится на первом этаже двухэтажки, а ее состояние описывается как «удовлетворительное».

А вот в Ивано-Франковске продавцы, почувствовав растущий интерес, подняли цены на квартиры на 5−10%, говорит Глушко. Сейчас 1-комн. квартиру в новостройке — самой востребованной у переселенцев категории жилья — можно купить за $36 тыс. с ремонтом, 2-комн. — за $47 тыс., а цены на 3-комн. стартуют с $55 тыс.

Рынок жилья, по прогнозам опрошенных риелторов, начнет оживать только после завершения военных действий.

"Покупатели боятся купить квартиру, а в дом попадет снаряд — и ни жилья, ни денег" , — говорит Давыдова из Львова.

Но даже небольшое оживление приведет к росту цен на жилье. В Киеве продавцы намерены ждать, и не дают скидок на свои квартиры, добавляет Корчев. Но о повышении цен речь пока не идет.