Венгрия подтвердила, что переговоры по нефтяным санкциям продвинулись вперед

Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен о предлагаемых санкциях в отношении импорта российской нефти по мнению обеих сторон продвинулись вперед, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Орбан блокирует санкции ЕС, ссылаясь на зависимость Венгрии от российских энергоресурсов.

"Мы добились определенного прогресса, можно сказать, сделали небольшой шаг вперед. Однако нам нужно сделать гораздо больше, чтобы мы потенциально изменили нашу позицию" , – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто после завершения переговоров.

Фон дер Ляйен сказала после встречи, что она созовет виртуальную конференцию, чтобы "укрепить региональное сотрудничество в области нефтяной инфраструктуры".

"Переговоры с Орбаном "помогли прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа" , — написала она в Twitter.

Шестой пакет санкций ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину предусматривает запрет на российскую сырую нефть в течение следующих шести месяцев.

На прошлой неделе Орбан заявил, что ничто иное, как пятилетнее освобождение и миллиарды долларов для покрытия расходов на капитальный ремонт энергетической отрасли Венгрии, не заставят его поддержать новый пакет санкций.

Он сказал, что ему нужно быть уверенным, что Венгрия сможет получать достаточно энергии из альтернативных источников для удовлетворения своих потребностей.