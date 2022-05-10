Глава МИД Нидерландов прибыл в Украину

Сегодня в Украину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Гукстра, он посетил Ирпень. Об этом министр написал в своем Twitter.

"Разбомбленные дома и здания иллюстрируют влияние войны на жизнь мужчин, женщин и детей, живущих здесь. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и достичь справедливости" , - написал он.

По его словам, Нидерланды вносят свой вклад в расследование Международного уголовного суда и следственной комиссии ООН, а также за счет направления группы судебно-медицинских экспертов в Украину.

Глава МИД Нидерландов отметил, что у него и Анналены Бербок запланирована встреча с украинским правительством.

Делегацию сопровождал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.