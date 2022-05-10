Госпогранслужба: оккупанты обстреляли Черниговскую область неуправляемыми ракетами

Российские самолеты обстреливали неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговской области, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В службе добавили, что агрессор совершил несколько пусков на глубину в полкилометра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области.

"Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя, которые пограничники оперативно потушили и не дали огню распространиться" , — говорится в сообщении.

В результате указанных обстрелов жертв нет.