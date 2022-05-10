ОВА: в Днепропетровской области сократили комендантский час

В Днепропетровской области сократили комендантский час. ﻿Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"С сегодняшнего дня (комендантский час - ред.) будет действовать с 23:00 до 05:00" , - сообщил в Telegram-канале глава ОВА.

Отмечается, что в этот период запрещается нахождение на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков.

Фото: распоряжение главы Днепропетровской ОВА об изменении действия комендантского часа

Дополнено. В Ровенской и Ивано-Франковской областях комендантский час также установлен с 23:00 до 5:00. Об этом сообщили руководители ОВА.