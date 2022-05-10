Кличко рассказал, сколько людей сейчас в Киеве

Около 2,5 млн человек в настоящее время находятся в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона.

Он пояснил, что количество людей подсчитывается с помощью операторов мобильной связи.

"Сегодня мы можем подсчитать количество телефонов в нашем городе. Приблизительное количество – 2,5 млн. киевлян уже в городе. До войны 3,5 млн человек находились в столице" , – сказал Кличко.

Он отметил, что Киев уже возвращается к нормальной жизни, однако его нельзя назвать таким, который был до войны.

В частности, остается угроза обстрелов города, а некоторые станции метро используют в качестве бомбоубежища. Также в столице еще много блокпостов и некоторые территории заминированы.