На Черниговщине ужесточили режимные ограничения

На Черниговщине ужесточили режимные ограничения

В Черниговской области был введен ряд новых временных ограничений, касающихся мирного населения. Они будут действовать в четырех приграничных районах.﻿ Об этом информировала Государственная пограничная служба, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Пограничники заявляют, что в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых пограничных районов Черниговской области (до 20 км от государственной границы) запрещено:

  • передвижение лиц и транспортных средств,
  • проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 06:00 утра;
  • совершение любых полетов беспилотных летательных аппаратов,
  • проведение разного рода отдыха,
  • передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесных полосах,
  • ношение военной формы одежды гражданским населением.

Следует отметить, что нарушение этих норм может привести к уголовной ответственности.

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