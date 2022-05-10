На Черниговщине ужесточили режимные ограничения

В Черниговской области был введен ряд новых временных ограничений, касающихся мирного населения. Они будут действовать в четырех приграничных районах.﻿ Об этом информировала Государственная пограничная служба, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Пограничники заявляют, что в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых пограничных районов Черниговской области (до 20 км от государственной границы) запрещено:

передвижение лиц и транспортных средств,

проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 06:00 утра;

совершение любых полетов беспилотных летательных аппаратов,

проведение разного рода отдыха,

передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесных полосах,

ношение военной формы одежды гражданским населением.

Следует отметить, что нарушение этих норм может привести к уголовной ответственности.