ГБР: экс-нардеп Кива объявлен в международный розыск
ГБР завершило расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы и передало обвинительный акт в суд. Киву объявили в международный розыск, сообщили в Государственном бюро расследований.
"Илья Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Он публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Кива предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны, отметили в ГБР.
"По инициативе следователей Государственного бюро расследований бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.