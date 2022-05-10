ГБР: экс-нардеп Кива объявлен в международный розыск

ГБР завершило расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы и передало обвинительный акт в суд. Киву объявили в международный розыск, сообщили﻿ в Государственном бюро расследований.

"Илья Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики" , - говорится в сообщении.

Следователи установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Он публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Кива предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны, отметили в ГБР.