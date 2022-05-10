НГУ: Украина ищет пути для спасения защитников из "Азовстали"

Украинские власти работают над применением процедуры экстракции раненых бойцов, медиков и военных с мариупольского завода "Азовсталь". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и продолжают работать над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества" , - говорится в сообщении.

Мариуполь защищают: ОЗСН "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы и Тероборона Мариуполя.

Отмечается, что в условиях активных боевых действий власти не могут раскрывать детали военных и гуманитарных операций.



"Мы не можем предоставлять никакой важной информации о текущих операциях. И в условиях военного положения иначе нельзя. Кроме того, что это раскрытие планов для врага, еще и появляются разные фейки и дезинформация, что сводит на нет эту работу" , - говорится в сообщении.﻿

Напомним, защитники Мариуполя неоднократно призывали власти к применению к ним процедуры экстракции.

Процедура "экстракшн" предусматривает перемещение людей с находящейся под контролем противника территории и их доставки на территорию третьей страны.