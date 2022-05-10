Посол: Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО и ЕС

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что его страна не будет блокировать вступление Украины в НАТО и ЕС, сообщает Укринформ.

"Если говорить о стремлении Украины вступить в НАТО, мы никогда не были против. Поэтому если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого" , - сказал посол в интервью телеканалу "Эспрессо".

Также Ийдярто заявил, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его.

Как сообщалось, 5 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия осуждает нападение России на Украину и призывает к немедленному расследованию всех возможных военных преступлений.