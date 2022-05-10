Гайдай: в Северодонецке перебит газопровод, город остался без газа

Гайдай: в Северодонецке перебит газопровод, город остался без газа
Фото: facebook.com.verkhovna.rada.ukraine

Российские оккупанты перебили магистральный газопровод в Северодонецке Луганской области, из-за чего город остался без газа. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своем официальном Телеграм-канале﻿.

Днем 10 мая оккупанты в очередной раз обстреливали Северодонецк из артиллерии и систем залпового огня.

"Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду. Сейчас магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыты. Газа в городе нет", — написал глава ОВА.

Гайдай подчеркнул, что газоснабжение — единственная коммуникация, которая работала в городе после российских обстрелов.

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