Горсовет: жителей Изюма невозможно обеспечить едой и лекарствами

Из-за действий российских оккупантов ситуация в Изюме на Харьковщине остается очень сложной. Гуманитарная ситуация в городе критична, ведь туда невозможно завезти лекарства и продукты, сообщает 24 Канал.

Об этом рассказал секретарь Изюмского городского совета Константин Петров. Если же говорить о боях украинских военных с оккупантами, то в самом Изюме уже не так "горячо", поскольку они продолжаются за пределами города.

По словам Петрова, в настоящее время в Изюме остаются примерно 12 – 14 тысяч человек.

"Гуманитарная ситуация очень сложная, поскольку завезти туда продукты и лекарства невозможно" , – отметил секретарь горсовета.

В городе почти нет связи. Раньше были места, куда местные жители могли выходить и хоть как-то связываться со своими родными. Иногда связь появляется, но это лишь единичные случаи.