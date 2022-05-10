Мэр Мариуполя: около 100 тыс горожан ждут эвакуации

В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч мирных жителей. Об этом в Телеграме сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра Вадима Бойченко.

«В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек. Именно столько жителей остаются в Мариуполе. Им нужно дать шанс на безопасную эвакуацию. Для этого должен быть устойчивый режим тишины, который часто нарушают российские оккупанты. Об этом рассказал Ukraine Media Center городской голова Вадим Бойченко» , – говорится в сообщении.

Организовать миссию очень сложно, но «мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого», отметил мэр Мариуполя.

Бойченко выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, ООН, Красному Кресту и непосредственно вице-премьер-министру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук - за то, что они делают «все возможное и сверхвозможное, чтобы эвакуационная миссия продолжалась».