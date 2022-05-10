МИД РФ угрожает Финляндии "всеми мерами" из-за НАТО

В МИД России заявили, что вхождение Финляндии в НАТО не укрепит безопасность страны. В этом случае российские военные будут рассматривать "все необходимые меры", сообщает Корреспондент.

Об этом заявил РосСМИ заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. При этом он не уточнил, о каких мерах идет речь.

"Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем равнодушны. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые будут нужны для обеспечения законных интересов обороны" , - заявил Грушко.

Он добавил, что "это не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни самого НАТО".