"Азов" показал раненых бойцов, находящихся на "Азовстали"

В полку "Азов" показали фотографии раненых военнослужащих в подземельях завода "Азовсталь", нуждающихся в немедленной квалифицированной медицинской помощи, сообщает Украинская правда.

"Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать! В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания. Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, по которым вы были созданы: спасти раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?" , - информирует Telegram-канал полка "Азов".

На фотографиях видно, что у некоторых ампутированы верхние или нижние конечности, деформированы челюсти и лица, а также глубокие пулевые или осколочные ранения, требующие квалифицированного хирургического вмешательства в дезинфицированном помещении.

В полку "Азов" требуют немедленной эвакуации раненых в безопасное место, где им предоставят квалифицированную медицинскую помощь.