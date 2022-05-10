Госстат отметил замедление роста потребительских цен

В апреле рост потребительских цен в Украине замедлился до 3,1% с 4,5% в марте, однако превысил 1,6% в феврале и 1,3% – в январе. Об этом во вторник, 10 мая, проинформировала Государственная служба статистики, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что в апреле прошлого года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении по итогам апреля этого года она выросла до 16,4% с 13,7% по итогам марта, 10,7% – по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.

Базовая инфляция за прошедший месяц также уменьшилась до 3% с 3,8% в марте. Однако с учетом 0,7% в апреле 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 13% с 10,5% по итогам марта, 8,2% – по итогам февраля и 7,6% – по итогам января.

С начала этого года, за его первые четыре месяца, инфляция в Украине составила 10,9%, а базовая – 8,1%, уточнил Госстат.

Нацбанк Украины, как сообщил его глава Кирилл Шевченко, ожидал увеличения инфляции по итогам апреля до 15,9%.

Ранее в Нацбанке сообщали, что избежать роста цен невозможно и к концу года инфляция может превысить 20%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в марте ускорился до 4,5% с 1,6% в феврале, 1,3% - в январе и 0,6% - в декабре прошлого года.