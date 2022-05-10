В ОП высказались против альтернативы членства в ЕС для Украины

Офис президента Украины назвал попытки западных политиков предложить альтернативу вступлению страны в ЕС "хорошей миной при плохой игре". В ОП подчеркнули, что украинцы погибают за европейский выбор.﻿ Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами" , - написал в своем Twitter Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что десятки тысяч украинцев заплатили жизнями за европейский выбор, а не ради "новой серии игры в наперстки".

"Украина должна получить статус страны-кандидата" , - подытожил он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил об альтернативном варианте интеграции в ЕС, помимо присоединения. По его словам, это таким форматом может стать "европейское политическое сообщество".

Ранее Макрон заявлял, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетие.