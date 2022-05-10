Чехию вместо РФ включили в Совет ООН по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека. Она займет место России, которая была исключена из Совета в апреле этого года.﻿ Об этом говорится в заявлении Совета ООН, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Генеральная Ассамблея ООН избрала Чешскую Республику на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года" , - информирует Совет ООН в Twitter.

Чехия будет заседать в Совете ООН по правам человека до 31 декабря 2023 года.

Совет ООН по правам человека - орган ООН, объединяющий 47 стран, который продвигает и защищает права человека во всем мире и рассматривает нарушения этих прав.

Остановку членства РФ в СПЧ ООН одобрила 7 апреля Генеральная Ассамблея после сообщений об убийствах мирных жителей в Украине российскими войсками.

Тогда на голосовании исключение России поддержали 93 страны, 24 выступили против и еще 58 воздержались.