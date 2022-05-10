Украина остановила транзит газа через станцию "Сохрановка"

ООО "Оператор ГТС Украины" вынуждено приостановить транзит газа через ГИС "Сохрановка".﻿ Об этом информировала пресс-служба компании, сообщает Укринформ.

"Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию ​​(КС) "Новопсков", которые расположены на оккупированной территории" , - говорится в заявлении﻿.

Отмечается, что в настоящее время ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на временно оккупированных российскими захватчиками территориях. Кроме того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

В компании подчеркнули, что действия российских военных согласно действующему транзитному контракту являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), которые делают невозможным выполнение обязательств на точке соединения ГИС "Сохрановка", а также пограничной компрессорной станции "Новопсков".

"С учетом вышеупомянутого ОГТСУ информирует, что с 07:00 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет" , - сообщили в ОГТСУ.

При этом для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки «Сохрановка» на физическую точку «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории.

Отмечается, что компания неоднократно сообщала ПАО «Газпром» об угрозах транзиту из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и требовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы.

Как сообщалось, в апреле ОГТСУ зафиксировало вмешательство российских военных в операционную работу компрессорной станции «Новопсков» в Луганской области. Тогда компания предупреждала о возможности приостановки работы станции в результате такого вмешательства, что повлечет за собой остановку транзита через ГИС "Сохрановка".

Через КС "Новопсков" проходит почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции (ГИС) "Сохрановка".