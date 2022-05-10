СБУ: cолдаты РФ перестают доверять своим командирам и готовятся к бунтам

Российские солдаты перестают доверять своим командирам, хотят им отомстить и готовятся к мятежам. Об этом говорится в перехваченных СБУ телефонных разговорах оккупантов, сообщает Корреспондент.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!"

Возмущенный отец, не выбирая слов, советует сыну идти в отказ и не рисковать жизнью, а искать способ отомстить командирам за такое отношение.