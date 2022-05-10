СБУ: cолдаты РФ перестают доверять своим командирам и готовятся к бунтам
Российские солдаты перестают доверять своим командирам, хотят им отомстить и готовятся к мятежам. Об этом говорится в перехваченных СБУ телефонных разговорах оккупантов, сообщает Корреспондент.
"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!"
Возмущенный отец, не выбирая слов, советует сыну идти в отказ и не рисковать жизнью, а искать способ отомстить командирам за такое отношение.
"Ведь хоть и поздно, но до него дошло, что "красивые, сильные, мощные командиры - только в телевизоре". Но ВСУ позаботится, чтобы у оккупантов не осталось ни командиров, ни солдат", - сообщают в СБУ.