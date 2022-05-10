"Укрэнерго" выплатило первые проценты по "зеленым" еврооблигациям

Государственное Укрэнерго заплатило $28,4 млн процентов по «зеленым» еврооблигациям, выпущенным в ноябре 2021 года на $825 млн.﻿ Об этом написал в Facebook глава правления компании Владимир Кудрицкий, сообщает Новое время.

Это первая выплата процентов по "зеленым" облигациям Укрэнерго, которые были выпущены для погашения долга перед инвесторами в солнечные и ветровые электростанции.

"Для нас одним из приоритетов во время войны остается выполнение международных обязательств. Владельцы ценных бумаг получили свои выплаты согласно графику, определенному условиями выпуска евроо﻿блигаций, осуществленного в ноябре 2021 года. Это был крупнейший выпуск еврооблигаций украинских корпоративных эмитентов ($825 млн) и первый выпуск ценных бумаг, являющихся одновременно инструментом для инвестиций в "зеленую" энергетику и устойчивое развитие" , - написал Кудрицкий.