Кабмин намерен заморозить тарифы на коммуналку

Тарифы на коммунальные услуги в Украине планируют заморозить, пока идет война. Соответствующее предложение Кабинет министров направит на рассмотрение Верховной рады.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Предложение Кабмина будет предусматривать введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не ко времени" , - подчеркнул глава украинского правительства.

Напомним, до этого Кабмин принял постановление, в котором рекомендовал не повышать тарифы для украинцев в течение действия военного положения в Украине.

А до этого правительство вносило изменения в некоторые положения, чтобы сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.