Зеленский встретился с главами МИД ФРГ и Нидерландов

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов Анналеной Бербок и Вопке Гукстрой, сообщает Укринформ.

"Содержательная встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстрой. Поддержка со стороны ваших стран важна и ценна для нас. Спасибо, что сегодня вы рядом и солидарны с украинским народом" , - отметил Зеленский.

Он выразил убеждение, что при такой поддержке Украина победит.

"Я думаю, общими силами мы сможем победить. Победить – это возвращение Украине всех прав и свобод наших граждан на нашей территории" , – отметил во время встречи президент.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Нидерландов и Германии Вопке Гукстра и Анналена Бербок 10 мая находятся в Украине.