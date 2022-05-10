Зеленский встретился с главами МИД ФРГ и Нидерландов
Президент Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов Анналеной Бербок и Вопке Гукстрой, сообщает Укринформ.
"Содержательная встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстрой. Поддержка со стороны ваших стран важна и ценна для нас. Спасибо, что сегодня вы рядом и солидарны с украинским народом", - отметил Зеленский.
Он выразил убеждение, что при такой поддержке Украина победит.
"Я думаю, общими силами мы сможем победить. Победить – это возвращение Украине всех прав и свобод наших граждан на нашей территории", – отметил во время встречи президент.
Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Нидерландов и Германии Вопке Гукстра и Анналена Бербок 10 мая находятся в Украине.