ОК "Юг": Одесчина готовит еще 2 тыс бойцов Теробороны из-за Приднестровья

Из-за демонстрационных действий по "готовности к наступлению" и активизации войск РФ со стороны непризнанного Приднестровья подготовку проходят еще 2 тысячи добровольцев, которые встанут на защиту Одесчины в случае необходимости.﻿ Об этом заявило Оперативное командование "Юг", сообщает Украинская правда.

Командование 126-й отдельной бригады Теробороны организовало подготовку более 2 000 человек добровольческих формирований территориальных общин Одесщины.

"Мотивированные, решительные патриоты разных возрастов и социальных статусов, готовые с оружием в руках отстаивать свое право жить в свободной цветущей Украине, сознательно объединились. Во время учений добровольцам были предоставлены теоретические знания и отработаны практические умения по огневой подготовке, применению противотанковых средств поражения, предоставлению первой домедицинской помощи в условиях боя. В частности, тщательно отработана контрснайперская и противодиверсионная борьба, дальнее тактическое перемещение. В подготовке к уничтожению врага уже приняли участие более 10 тысяч добровольцев из разных районов Бессарабии. Каждый день количество подготовленных лиц добровольческих формирований постоянно растет, как и их уровень профессионализма" , - информирует ОК "Юг".

Генштаб ВСУ предупредил, что вооруженные формирования в Приднестровье находятся в полной боевой готовности.

Как сообщалось ранее, что президент России Владимир Путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье.