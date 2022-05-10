Заместитель мэра: оккупанты в Мариуполе заметают следы преступлений

Российские кафиры продолжили разбирать завалы разрушенного Драмтеатра, этим занимаются российские МЧСники. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Корреспондент.

"Мариуполь. Сейчас. Драмтеатр. Российские оккупанты продолжили разбор завалов Драматического театра. В связи с массовым отказом мариупольцев, к участию в разборах привлечены рабочие МЧС России. Больше техники, больше людей. По свидетельству жителей, пакеты с телами погибших продолжают вывоз лафетами. Самое ужасное - мы уже никогда не узнаем настоящее количество погибших. Россия очень быстро скрывает следы собственных преступлений" , - пишет Андрющенко.