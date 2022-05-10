Кличко назвал сумму на восстановление Киева
На восстановление столицы от последствий российской войны против Украины понадобится более 70 млн. евро. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает Экономическая правда.
Он отметил, что в результате военной агрессии России в Киеве повреждены в общей сложности 390 зданий. Из них 222 – многоквартирные дома.
"Мы уже определили 20 домов, где нужно в первую очередь начать восстановительные работы. Чтобы люди могли скорее вернуться в свои дома. Приблизительная стоимость этих работ составит 5,8 млн. евро", — рассказал Кличко.
Кроме того, в городе от обстрелов и бомбардировок повреждены 75 учебных заведений, из которых 30 – дошкольные, 17 учреждений здравоохранения и 11 учреждений культуры.
Всего, говорит Кличко, ориентировочная стоимость на восстановление всех построек в столице составит более 70 млн евро. Мэр отметил, что в этом Киеве готов помогать Европейский банк реконструкции и развития.