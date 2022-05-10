Кличко назвал сумму на восстановление Киева

На восстановление столицы от последствий российской войны против Украины понадобится более 70 млн. евро.﻿ Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает Экономическая правда.

Он отметил, что в результате военной агрессии России в Киеве повреждены в общей сложности 390 зданий. Из них 222 – многоквартирные дома.

"Мы уже определили 20 домов, где нужно в первую очередь начать восстановительные работы. Чтобы люди могли скорее вернуться в свои дома. Приблизительная стоимость этих работ составит 5,8 млн. евро" , — рассказал Кличко.

Кроме того, в городе от обстрелов и бомбардировок повреждены 75 учебных заведений, из которых 30 – дошкольные, 17 учреждений здравоохранения и 11 учреждений культуры.

Всего, говорит Кличко, ориентировочная стоимость на восстановление всех построек в столице составит более 70 млн евро. Мэр отметил, что в этом Киеве готов помогать Европейский банк реконструкции и развития.